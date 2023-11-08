Накутис Илона Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накутис Илона Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966

Отец: не указан

Мать: Накутис Алла Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1991

Сын: Накутис Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акрит Николай Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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