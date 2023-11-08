Накутис Илона Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1991
Сын: Накутис Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акрит Николай Георгиевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург