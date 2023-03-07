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Суднишников Лавер Романов

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Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Суднишников Роман Климов

Мать: не указана

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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