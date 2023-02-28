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Овечкин Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Волчиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Овечкин Дмитрий Феофанович

Мать: Тарасова Евдокия Ивановна

Волчиха, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казакова Александра Алексеевна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Александра Алексеевна

Смерть
1976
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область
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