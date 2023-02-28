Овечкин Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
01.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казакова Александра Алексеевна
Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
имени Степана Разина, Лукояновский район, Нижегородская область