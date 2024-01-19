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Клименко Иван Сергеевич

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Место рождения

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Клименко Сергей Николаевич

Мать: Клименко Ольга Ивановна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
22.10.1903

Жена: Клименко Александра Даниловна

Рождение ребёнка
28.03.1905

Сын: Клименко Иван Иванович 3

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.06.1907

Дочь: Клименко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: Клименко Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: Клименко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.06.1916

Сын: Клименко Петр Иванович

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Клименко Александр Иванович

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Клименко Николай Иванович

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Клименко Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна

Подкуйково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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