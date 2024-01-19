Клименко Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
22.10.1903
Рождение ребёнка
28.03.1905
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
18.06.1907
Дочь: Клименко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: Клименко Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Клименко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
02.06.1916
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Клименко Александр Иванович
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Клименко Николай Иванович
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Клименко Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Клименко Александра Даниловна
Смерть
Неизвестно