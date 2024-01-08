Фоменко -Акимова Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко -Акимова Екатерина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1904

Сын: Фоменко Сергей Степанович

Отец ребёнка: Фоменко Степан Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяченко Александра Степановна

Отец ребёнка: Фоменко Степан Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Степан Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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