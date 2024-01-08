Фоменко -Акимова Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1904
Сын: Фоменко Сергей Степанович
Отец ребёнка: Фоменко Степан Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяченко Александра Степановна
Отец ребёнка: Фоменко Степан Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно