Матвеева (Гагарина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Гагарин Иван
Мать: Гагарина Анастасия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
04.07.1927
Сын: Матвеев Евгений
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матвеев Борис
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Смерть
1963