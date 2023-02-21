Матвеева (Гагарина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Гагарина) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гагарин Иван

Мать: Гагарина Анастасия

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Рождение ребёнка
04.07.1927

Сын: Матвеев Евгений

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Рождение ребёнка
1931

Сын: Матвеев Борис

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Смерть
1963
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