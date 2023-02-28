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Селезнев Антон Ильич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Селезнев Илья Елисеевич

Мать: Селезнева Варвара Николаевна

Место жительства
Неизвестно
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