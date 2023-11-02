Васин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1939
Дата смерти24.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1961
Сын: Васин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1969
Дочь: Зеленова Марина Николаевна
Мать ребёнка: Васина Елена Николаевна
Смерть
24.04.1991