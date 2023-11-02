Васин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасин Николай Михайлович

Васин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1939

Дата смерти

24.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1961

Сын: Васин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1969

Дочь: Зеленова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Васина Елена Николаевна

Смерть
24.04.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close