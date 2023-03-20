Фаддеева Феоктиста Агафангелова/Фаддеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1889 ст.
Сын: Московцев Феодор Михайлович
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Сын: Московцев Петр Михайлович
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.
Сын: Московцев Иоанн Михайлович
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.
Сын: Московцев Захарий Михайлович
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Рождение ребёнка
31.03.1903 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно