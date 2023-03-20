Фаддеева Феоктиста Агафангелова/Фаддеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеева Феоктиста Агафангелова/Фаддеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1889 ст.

Сын: Московцев Феодор Михайлович

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Московцев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.06.1896 ст.

Сын: Московцев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.01.1899 ст.

Сын: Московцев Захарий Михайлович

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1903 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Московцев Михаил Потапиев

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Московцев Михаил Потапиев

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно