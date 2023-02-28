Оглоблин (сослан в 1831) Филипп Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОглоблин (сослан в 1831) Филипп Прокофьевич

Оглоблин (сослан в 1831) Филипп Прокофьевич

avatar

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Оглоблин Прокофий Ильич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Оглоблина Мавра

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Мавра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close