Оглоблин (сослан в 1831) Филипп Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Оглоблин Прокофий Ильич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Оглоблин (приемыш) Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Оглоблина Мавра
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Мавра
Смерть
Неизвестно