Романенко (Козьменко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Козьменко Михаил
Мать: Козьменко Елена
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Романенко Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно