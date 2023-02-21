Романенко (Козьменко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Козьменко) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Козьменко Михаил

Мать: Козьменко Елена

Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Романенко Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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