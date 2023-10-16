Головушкина Клавдия Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головушкина Клавдия Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Евграф

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
1868

Сын: Головушкин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Головушкин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Косичкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Головушкин Яков Григорьевич

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.07.1877

Сын: Головушкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Головушкин Яков Григорьевич

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Дочь: Белозерова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Головушкин Яков Григорьевич

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1885

Дочь: Романова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Головушкин Яков Григорьевич

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Яков Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1900
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