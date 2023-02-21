Шпак Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1928
Дата смерти31.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928
Отец: Шпак Павел Кондратьевич
Мать: Шпак Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1951
Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна
Рождение ребёнка
25.11.1955
Дочь: Ткаченко Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна
Смерть
31.08.1989