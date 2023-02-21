Шпак Валентин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Валентин Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1928

Дата смерти

31.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1928

Отец: Шпак Павел Кондратьевич

Мать: Шпак Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1951

Сын: Шпак Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна

Рождение ребёнка
25.11.1955

Дочь: Ткаченко Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Шпак Клавдия Макаровна

Смерть
31.08.1989
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