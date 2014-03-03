Сагитова (Нургалиева) Рамзия
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1942
Дата смерти03.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1942
Рождение ребёнка
26.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагитов Фоат
Рождение ребёнка
30.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сагитов Фоат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагитов Фоат
Смерть
03.03.2014