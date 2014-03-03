Сагитова (Нургалиева) Рамзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Нургалиева) Рамзия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1942

Дата смерти

03.03.2014

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1942

Отец: Биктимиров Нургали Биктимирович

Мать: Биктимирова Минлезямал Набиулловна

Рождение ребёнка
26.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Фоат

Рождение ребёнка
30.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сагитов Фоат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагитов Фоат

Смерть
03.03.2014