Есиева (Шанаева) Госа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есиева (Шанаева) Госа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шанаев Аслан-Гирей

Мать: Шанаева Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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