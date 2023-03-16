Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Рябой Леонтий Иванович

Мать: Рябая Санда

Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Неруцак Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич

Должок, Чернівецька область
Бракосочетание
До 1918

Муж: Тодеренчук Иван Федосиевич

Рождение ребёнка
01.07.1920

Сын: Тодеренчук Федосий Иванович

Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
?.01.1923

Дочь: Боднарюк Гафица Ивановна

Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: Сандуляк Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
20.12.1933

Сын: Тодеренчук Пётр Иванович

Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич

Должок, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Должок, Чернівецька область
Смерть
1971
Должок, Чернівецька область