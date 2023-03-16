Тодеренчук (Рябая) Федора Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Рябой Леонтий Иванович
Мать: Рябая Санда
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Неруцак Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич
Бракосочетание
До 1918
Рождение ребёнка
01.07.1920
Сын: Тодеренчук Федосий Иванович
Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич
Рождение ребёнка
?.01.1923
Дочь: Боднарюк Гафица Ивановна
Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: Сандуляк Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич
Рождение ребёнка
20.12.1933
Отец ребёнка: Тодеренчук Иван Федосиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1971