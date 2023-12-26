Катина (Канавцева) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Полева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Катин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1959
Отец ребёнка: Катин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Павлова Марина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно