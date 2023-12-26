Катина (Канавцева) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катина (Канавцева) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933

Отец: Канавцев Павел Никифорович

Мать: Канавцева Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Полева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Катин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1959

Сын: Катин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Катин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Павлова Марина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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