Кулыгин Николай Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгин Николай Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулыгин Прохор

Мать: Кулыгина Евдокия

Рождение ребёнка
27.08.1947

Сын: Кулыгин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кулыгина Нина Павловна

Крапивино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
29.10.1949

Дочь: Симка Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Кулыгина Нина Павловна

Крапивино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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