Кулыгин Николай Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулыгин Прохор
Мать: Кулыгина Евдокия
Рождение ребёнка
27.08.1947
Сын: Кулыгин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кулыгина Нина Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1949
Дочь: Симка Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Кулыгина Нина Павловна
Смерть
Неизвестно