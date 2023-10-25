Ивохин Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941
Отец: Ивохин Степан Петрович
Мать: Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
19.03.1967
Сын: Ивохин Александр Викторович
Мать ребёнка: Ивохина Алевтина Ефимовна
Рождение ребёнка
05.05.1970
Мать ребёнка: Ивохина Алевтина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область