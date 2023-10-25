Ивохин Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивохин Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1941

Отец: Ивохин Степан Петрович

Мать: Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
19.03.1967

Сын: Ивохин Александр Викторович

Мать ребёнка: Ивохина Алевтина Ефимовна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.05.1970

Сын: Ивохин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Ивохина Алевтина Ефимовна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивохина Алевтина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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