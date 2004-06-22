Манчини Иван Миркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манчини Иван Миркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2004

Отец: не указан

Мать: Журавлева Алёна Владимировна

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