Бастрыкина Варвара Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Варвара Иосифовна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бастрыкин Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ксенофонт Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Ерохин Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бастрыкин Ксенофонт Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Ксенофонт Васильевич

Смерть
Неизвестно
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