Бастрыкина Варвара Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Бастрыкин Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ксенофонт Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ерохин Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бастрыкин Ксенофонт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно