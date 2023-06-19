Каптович Марк Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Каптович Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1837
Дочь: Акулина Марковна
Мать ребёнка: Каптович Мария Зиновьевна
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
09.10.1840
Дочь: Пелагея Марковна
Мать ребёнка: Каптович Мария Зиновьевна
Восприемник
1841
Матроны Николаевны Почесуй
Восприемник
1841
Матроны Николаевны Почесуй
Рождение ребёнка
22.08.1843
Мать ребёнка: Каптович Мария Зиновьевна
воспреемник Андрей Павлович Мартынович
Рождение ребёнка
01.12.1846
Сын: Каптович Николай Маркович
Мать ребёнка: Каптович Мария Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно