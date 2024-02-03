Горшенина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти18.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1950
Рождение ребёнка
14.07.1953
Рождение ребёнка
26.11.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1990