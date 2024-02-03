Горшенина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

18.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Иван Павлович

Рождение ребёнка
26.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшенин Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенин Иван Павлович

Смерть
18.03.1990
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