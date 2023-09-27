Кобзарь Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кобзарь Василий
Мать ребёнка: не указана
Хутор Резниково, Алексеевский район, Воронежская обл
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Семен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно