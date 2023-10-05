Завадич Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.2004
Дочь: Завадич Алина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2008
Сын: Завадич Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности