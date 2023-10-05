Завадич Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавадич Александр Васильевич

Завадич Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.2004

Дочь: Завадич Алина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2008

Сын: Завадич Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close