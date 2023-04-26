Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пимин Иванов

Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно