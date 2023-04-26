Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пимин Иванов
Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иоанн Иоакимов
Работа или профессия
Неизвестно