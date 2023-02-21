Счисляева Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счисляева Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1971

Сын: Счисляев Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Счисляев Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Счисляева Анна Владимировна

Отец ребёнка: Ковтун Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтун Владимир Петрович

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