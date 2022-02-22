Баяндина Наталья Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1950
Дата смерти22.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1972
Сын: Бородин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Бородина Полина Александровна
Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
10.11.1982
Сын: Бородин Александр Александрович
Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович
Смерть
22.02.2022