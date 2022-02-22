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Баяндина Наталья Фатеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1950

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1950

Отец: Баяндин Фатей Власович

Мать: Тишкина Пелагея Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1972

Сын: Бородин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Бородина Полина Александровна

Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
10.11.1982

Сын: Бородин Александр Александрович

Отец ребёнка: Бородин Александр Владимирович

Смерть
22.02.2022

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