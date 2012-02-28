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Оюн Шой-Темир Аркадьевич
Оюн Шой-Темир Аркадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2012
Пол
Мужской
Отец
Чымба Аркадий Белек-оолович
1980 г.р.
Мать
Абдумуктарова (Оюн) Шончалай Сергей-ооловна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2012
Отец:
Чымба Аркадий Белек-оолович
Мать:
Абдумуктарова Шончалай Сергей-ооловна
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