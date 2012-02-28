Оюн Шой-Темир Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оюн Шой-Темир Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2012

Отец: Чымба Аркадий Белек-оолович

Мать: Абдумуктарова Шончалай Сергей-ооловна

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