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Губин Игорь

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Место рождения

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

09.03.1975

Дата смерти

Около 07.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975

Отец: не указан

Мать: Губина Нина Петровна

Вершино-Биджа, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
Около 2002
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Арест
Около 2003
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Арест
Около 2006
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Военная служба
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 07.01.2011
Адлер
Похороны
2011
Адлер
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