Губин Игорь
Место рождения
Дата рождения09.03.1975
Дата смертиОколо 07.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1975
Отец: не указан
Мать: Губина Нина Петровна
Место жительства
Около 2002
Арест
Около 2003
Арест
Около 2006
Место жительства
Неизвестно
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Военная служба
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 07.01.2011
Адлер
Похороны
2011
Адлер