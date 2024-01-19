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Рахметуллин Хабибулла

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Хисаметдинов(хисамутдинов) Рахметулла

Мать: Хисаметдинова (хисамутдинова) Масрура

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1912

Сын: Хисаметдинов Афзалетдин Хабибуллович

Мать ребёнка: Рахметуллина Гульмеш

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Хисаметдинов Хамза Хабибуллович

Мать ребёнка: Рахметуллина Гульмеш

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахметуллина Гульмеш

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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