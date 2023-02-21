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Лысов Игнат Григорьевич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1716 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1660 г.р.

Мать

1662 г.р.

Дети

Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1710 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Григорий Петрович

Мать: - Овдотья Васильевна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Лысов Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: - Елена Даниловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Дочь: Лысова Марина Игнатьевна

Мать ребёнка: - Елена Даниловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
До 1716 ст.
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