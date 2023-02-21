Лысов Игнат Григорьевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1716 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Григорий Петрович
Мать: - Овдотья Васильевна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Мать ребёнка: - Елена Даниловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Дочь: Лысова Марина Игнатьевна
Мать ребёнка: - Елена Даниловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Смерть
До 1716 ст.