(Васильева) Мария
Место рождения
Дата рождения14.03.1960
Дата смерти25.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1960
Отец: Васильев Георгий
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
09.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перелякин Андрей
Рождение ребёнка
?.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перелякин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перелякин Андрей
Смерть
25.05.2012
Магадан, город Магадан, Магаданская область