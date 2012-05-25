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(Васильева) Мария

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Место рождения

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

14.03.1960

Дата смерти

25.05.2012

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1960

Отец: Васильев Георгий

Мать: Евдокия

Белоглинка, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перелякин Андрей

Рождение ребёнка
?.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перелякин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перелякин Андрей

Смерть
25.05.2012
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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