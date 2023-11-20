Дьяконов Платон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1980
Сын: Дьяконов Кирилл Платонович
Мать ребёнка: Дьяконова Александра Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дьяконова Александра Иннокентьевна