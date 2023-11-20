Дьяконов Платон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконов Платон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1980

Сын: Дьяконов Кирилл Платонович

Мать ребёнка: Дьяконова Александра Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьяконова Александра Иннокентьевна

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