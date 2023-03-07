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Демин Тит Ермолаевич

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Место рождения

Тарасовской

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Демин Ермолай Андреевич

Мать: Демина Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: Александра Титовна

Мать ребёнка: Демина Настасья Якимовна

того починка Максима Татаринова жена Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демина Настасья Якимовна

Смерть
Неизвестно
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