Демин Тит Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Демин Ермолай Андреевич
Мать: Демина Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: Александра Титовна
Мать ребёнка: Демина Настасья Якимовна
того починка Максима Татаринова жена Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демина Настасья Якимовна
Смерть
Неизвестно