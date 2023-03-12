Стафеева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафеев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Стафеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стафеев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Стафеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Стафеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Стафеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стафеева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Стафеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошелева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Стафеев Владимир