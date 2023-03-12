Стафеева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтафеева Анастасия

Стафеева Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стафеев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стафеева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошелева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Стафеев Владимир

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