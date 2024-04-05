Komor Jan 18.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Komor Jan

Место рождения

Dudowizna/Poręba akt 113/1900

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Около 1927 г.р.
Около 1933 г.р.
Около 1934 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: Komor Marcin

Мать: Komor (Zasłona) Marianna

Dudowizna/Poręba akt 113/1900
Бракосочетание
23.10.1922

Жена: Komor (Jaworska) Stefania

Rajgród akt 112/1922
Рождение ребёнка
Около ?.08.1927

Дочь: (Komor) Irena

Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania

Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1933

Сын: Komor Stanisław

Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania

Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1934

Дочь: (Komor) Hanna

Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania

Kozłówka/Rajgród
Смерть
Неизвестно

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