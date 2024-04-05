Komor Jan
Место рожденияDudowizna/Poręba akt 113/1900
Дата рождения18.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: Komor Marcin
Мать: Komor (Zasłona) Marianna
Dudowizna/Poręba akt 113/1900
Бракосочетание
23.10.1922
Rajgród akt 112/1922
Рождение ребёнка
Около ?.08.1927
Дочь: (Komor) Irena
Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania
Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1933
Сын: Komor Stanisław
Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania
Kozłówka/Rajgród
Рождение ребёнка
Около ?.09.1934
Дочь: (Komor) Hanna
Мать ребёнка: Komor (Jaworska) Stefania
Kozłówka/Rajgród
Смерть
Неизвестно