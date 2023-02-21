Есакова Евгения Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Прасковья Ефремовна
Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Есаков Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно