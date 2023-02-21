Есакова Евгения Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Евгения Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Есаков Иван Ефремович

Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Прасковья Ефремовна

Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Есаков Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Есаков Ефрем Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Ефрем Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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