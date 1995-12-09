Бирина (Соколова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Соколова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1907

Дата смерти

09.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1929

Сын: Бирин Леонид Вениаминович

Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тяжелова Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович

Смерть
09.12.1995
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