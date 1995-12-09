Бирина (Соколова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1907
Дата смерти09.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1929
Сын: Бирин Леонид Вениаминович
Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тяжелова Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Бирин Вениамин Иванович
Смерть
09.12.1995