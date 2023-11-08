Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шалоткин Иван Космин
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шалоткин Ксения Косьмина
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалоткина Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно