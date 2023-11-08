Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шалоткин Григорий Космин

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шалоткин Степан Косьмин

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шалоткин Иван Космин

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шалоткин Федот Космин

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Шалоткин Ксения Косьмина

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шалоткин Николай Косьмин

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалоткина Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалоткин Козьма Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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