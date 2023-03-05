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(Кабанова) Дарья Артемиевна
(Кабанова) Дарья Артемиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.1866
Пол
Женский
Отец
Кабанов Артемий Васильевич
Мать
Кабанова (Кабанова) Екатерина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866
Отец:
Кабанов Артемий Васильевич
Мать:
Кабанова Екатерина Ивановна
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