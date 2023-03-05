(Кабанова) Дарья Артемиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабанова) Дарья Артемиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1866

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866

Отец: Кабанов Артемий Васильевич

Мать: Кабанова Екатерина Ивановна

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