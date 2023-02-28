Амутбаев Сабир Габделзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амутбаев Сабир Габделзянович

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Место рождения

Большие Кляри, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.10.1908

Дата смерти

18.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Кляри, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1929 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1929
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1934 по 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1936
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1936
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.05.1982
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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