Амутбаев Сабир Габделзянович
Место рождения
Дата рождения15.10.1908
Дата смерти18.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1929 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1934 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1936
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1936
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.05.1982
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)