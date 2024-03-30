Верюжская Евфимия Лукиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжская Евфимия Лукиановна

Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Верюжский Петр Иванович

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Верюжский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Верюжский Петр Иванович

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Верюжский Петр Иванович

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Верюжский Петр Иванович

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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