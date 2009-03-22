Фризен Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризен Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.2009

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.2009

Отец: Фризен Николай Петрович

Мать: не указана

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