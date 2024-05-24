Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.02.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурмин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Сурмин Алексей Серафимович
Рождение ребёнка
15.07.1963
Дочь: Маслова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Сурмин Алексей Серафимович
Зеленая, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область