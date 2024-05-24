Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмина (Горбатова) Надежда Владимировна

Место рождения

Тарханово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1938

Отец: Горбатов Владимир Андреевич

Мать: Горбатова (Игнатьева) Александра Игнатьевна

Тарханово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурмин Алексей Серафимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурмин Алексей Серафимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурмин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Сурмин Алексей Серафимович

Рождение ребёнка
15.07.1963

Дочь: Маслова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Сурмин Алексей Серафимович

Зеленая, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

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