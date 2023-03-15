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Муравьева Ольга Алимджановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954

Отец: Рахимов Алимджон

Мать: Рахимова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1985

Дочь: Муравьева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Муравьев Владимир Авенирович

Рождение ребёнка
20.04.1988

Сын: Муравьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Муравьев Владимир Авенирович

г.Андижан, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Владимир Авенирович