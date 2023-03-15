Муравьева Ольга Алимджановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1954
Отец: Рахимов Алимджон
Рождение ребёнка
10.09.1985
Дочь: Муравьева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Муравьев Владимир Авенирович
Рождение ребёнка
20.04.1988
Сын: Муравьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Муравьев Владимир Авенирович
г.Андижан, Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно