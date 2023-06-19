Мякотина Марфа Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1853 ст.
Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Аксинья Андреевна
Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
07.02.1861 ст.
Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно