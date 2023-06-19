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Мякотина Марфа Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1853 ст.

Сын: Мякотин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Аксинья Андреевна

Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.01.1857 ст.

Сын: Мякотин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1861 ст.

Сын: Мякотин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Мякотин Андрей Тимофеевич

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотин Андрей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно