Ильиных (Суворова) Екатерина Ивановна
женский, родилась 30.11.1935, Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
умерла 12.09.2024, Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
ОтецСуворов Иван Григорьевич1914 г.р.
МатьСуворова (Меньшикова) Раиса23.09.1916 г.р.
Супруги
Ильиных Александр Васильевич13.08.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935
Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1956
Рождение ребёнка
07.09.1959
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.05.1965
Смерть
12.09.2024
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
14.09.2024
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область