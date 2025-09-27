Ильиных (Суворова) Екатерина Ивановна 30.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильиных (Суворова) Екатерина Ивановна

Автор
DI
ILINYKH D.

женский, родилась 30.11.1935, Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

умерла 12.09.2024, Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Суворов Иван Григорьевич1914 г.р.
Мать
Суворова (Меньшикова) Раиса23.09.1916 г.р.
Супруги
Ильиных Александр Васильевич13.08.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935

Отец: Суворов Иван Григорьевич

Мать: Суворова (Меньшикова) Раиса

Костыли, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Александр Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ильиных Александр Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Александр Васильевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Рождение ребёнка
11.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильиных Александр Васильевич

Смерть
12.09.2024
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Похороны
14.09.2024
Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

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