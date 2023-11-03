Суслова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1843

Сын: Суслов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Суслов Алексей Никитин

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Клевакина Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Суслов Алексей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Алексей Никитин

Смерть
Неизвестно
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