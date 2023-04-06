Кириченков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1902
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Александра
Полудни, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
или г. Подбельск, Куйбышевской области. В разных документах - разное место
Работа или профессия
Между 1941 и 1944
сторож. охранял колхозную смородину
Место жительства
Около 1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Место жительства
Неизвестно
По словам Ларисы - раскулачили и переехал