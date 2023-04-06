Кириченков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1902

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Александра

Полудни, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
или г. Подбельск, Куйбышевской области. В разных документах - разное место
Работа или профессия
Между 1941 и 1944
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
сторож. охранял колхозную смородину
Место жительства
Около 1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра

Место жительства
Неизвестно
Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
По словам Ларисы - раскулачили и переехал